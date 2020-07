Tischtennis: Düsseldorf in der Königsklasse gegen Hennebont

Köln (SID) - Der fünfmalige Champions-League-Sieger Borussia Düsseldorf um Tischtennis-Star Timo Boll bekommt es in der Gruppenphase der Königsklasse in Gruppe D mit dem französischem Spitzenklub GV Hennebont TT zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Luxemburg. In Gruppe C wurde dem deutschen Meister 1. FC Saarbrücken Roskilde Bordtennis BTK (Dänemark) zugelost. Das jeweilige dritte Team wird nach den Erstrundenspielen bestimmt.

CL: Timo Boll trifft mit Düsseldorf auf GV Hennebont TT © SID

Titelträger Fakel Gazprom Orenburg (Russland) mit dem deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov trifft in Gruppe A auf Bogoria Grodzisk Mazowiecki aus Polen. In der Vorrunde muss sich der Post SV Mühlhausen zunächst gegen TTC Sokah Hoboken (Belgien) durchsetzen.

Insgesamt nehmen 16 Mannschaften an der Champions League teil. Die Teams wurden je nach Abschneiden in den Vorjahren gerankt. Die besten Acht sind für die Gruppenphase (ab 19. November) gesetzt. Die Mannschaften, die im Ranking auf Platz neun bis 16 eingestuft wurden, müssen in einer Vorrunde gegeneinander antreten. Diese besteht aus vier Duellen mit Hin- und Rückspiel (7. bis 9. und 21. bis 23. Oktober). Die Siegerteams werden dann den bereits bestehenden vier Gruppen zugelost.