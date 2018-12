Tischtennis: Düsseldorf trifft in der Champions League auf Mazowiecki

Wien (SID) - Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki aus Polen zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Zum Hinspiel tritt das Team um Rekord-Europameister Timo Boll Ende Januar (23. bis 25.) auswärts an, das Rückspiel findet Anfang Februar (6. bis 8.) statt. Titelverteidiger Düsseldorf hat den Wettbewerb bislang fünfmal gewonnen.

Boll und Düsseldorf müssen zunächst auswärts ran © SID

Post SV Mühlhausen wurde UMMC Werchnaja Pyschma/Russland zugelost. Dimitrij Ovtcharov tritt mit dem russischen Klub Fakel Orenburg gegen den französischen Vertreter AS Pontoise-Cergy an.

Bei den Frauen trifft Pokalsieger TTC Berlin Eastside auf SKST Mart Hodonin aus Tschechien. Auch hier werden die beiden Duelle Ende Januar (25. bis 27.) und Anfang Februar (8. bis 10.) ausgetragen. Berlin spielt wie Düsseldorf zunächst auswärts. "Das ist der stärkste Gegner, den wir kriegen konnten", sagte TTC-Manager Andreas Hain.