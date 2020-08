Tischtennis-EM in Warschau auf unbestimmte Zeit verschoben

Köln (SID) - Die Tischtennis-EM im Einzel in Warschau ist aufgrund der Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Dies vereinbarten die Europäische Tischtennis-Union (ETTU), der polnische Verband und die Haupstadt am Dienstag. Die EM war ursprünglich vom 15. bis 20. September angesetzt. Grund seien die aktuell steigenden Corona-Infektionszahlen in vielen Teilen Europas sowie Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften, teilte die ETTU mit.

Timo Boll ist amtierender Europameister bei den Herren © SID

Bereits im Juni war die WM in Busan/Südkorea auf Anfang 2021 verschoben worden.