Tischtennis: Franziska steht im Viertelfinale

Geelong (SID) - Patrick Franziska steht bei den Australian Open im Tischtennis in Geelong im Viertelfinale. Der Weltranglisten-23. aus Saarbrücken besiegte im Achtelfinale Kamal Achanta aus Indien nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 4:3 (12:14, 9:11, 11:9, 11:3, 7:11, 11:7, 11:8).

Patrick Franziska steht in Australien im Viertelfinale © SID

Zuvor hatte Franziska den Südkoreaner Kim Donghyun mit 4:1 (11:6, 11:9, 8:11, 11:8, 11:2) geschlagen. Im Doppel hingegen war der 26-Jährige mit Ricardo Walther (Grünwettersbach) im Viertelfinale dem taiwanesischen Duo Liao Cheng-Ting und Lin Yun-Ju mit 1:3 (13:11, 8:11, 8:11, 9:11) unterlegen.

Franziska ist der einzige verbleibende deutsche Spieler in Down Under. Der topgesetzte Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Walther waren im Einzel bereits zum Auftakt gescheitert.