Tischtennis: German Open 2020 zum fünften Mal in Magdeburg

Magdeburg (SID) - Die German Open im Tischtennis finden 2020 zum insgesamt fünften Mal in der GETEC-Arena in Magdeburg statt. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Montag mitteilte, findet das World-Tour-Turnier im Olympia-Jahr vom 28. Januar bis 2. Februar in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt statt. In diesem Jahr werden die German Open vom 8. bis 13. Oktober in der ÖVB Arena in Bremen ausgetragen.

Die besten Tischtennisspieler der Welt waren bereits in den Jahren 2002, 2005, 2014 und 2017 in Magdeburg zu Gast.