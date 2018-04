Tischtennis: German Open auch 2019 in Bremen

Bremen (SID) - Auch 2019 werden die German Open im Tischtennis in Bremen ausgetragen. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Dienstag mitteilte, findet das World-Tour-Turnier im kommenden Jahr vom 8. bis 13. Oktober zum achten Mal in der Hansestadt statt. Damit finden die German Open erstmals überhaupt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren am selben Ort statt.

Die German Open finden auch 2019 in Bremen statt © SID

"Bremen hat sich erneut als herausragendes Pflaster für Tischtennis erwiesen, und wir freuen uns schon jetzt darauf, 2019 wieder in der ÖVB Arena zu Gast sein zu dürfen", sagte DTTB-Präsident Michael Geiger.