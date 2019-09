Tischtennis-Herren erreichen EM-Halbfinale - Frauen scheiden aus

Köln (SID) - Die deutschen Tischtennis-Herren haben bei der Team-EM in Nantes das Halbfinale erreicht und damit bereits eine Medaille sicher. Die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf gewann gegen die an Nummer fünf gesetzten Slowenen klar mit 3:0. In der Vorschlussrunde trifft der Titelverteidiger auf den dreimaligen Europameister Frankreich oder Polen.

Tischtennis-Herren im EM-Halbfinale: Dimitrij Ovtcharov © SID

Ausgeschieden sind dagegen überraschend die deutschen Frauen. Das Team von Bundestrainerin Jie Schöpp unterlag Portugal 2:3 und bleibt damit erstmals seit 2011 ohne Edelmetall bei einer Team-EM.

Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) brachte die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) durch einen hart umkämpften 3:2-Sieg gegen Darko Jorgic in Führung. Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) hatte anschließend bei seinem 3:0 gegen Bojan Tokic deutlich weniger Mühe. Den Sieg perfekt machte der Saarbrücker Patrick Franziska durch ein 3:0 gegen Deni Kozul.

"Das war gefühlt kein einfaches Spiel für mich. Mein Gegner hat wirklich heute stark gespielt", sagte Boll. Konsequenz: "Ich muss ich mich weiter steigern."

Bei den Frauen enttäuschte vor allem Topspielerin Petrissa Solja (Langstadt), die ihre beiden Partien, darunter auch das entscheidende Einzel gegen Shao Jieni, verlor.