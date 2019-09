Tischtennis-Herren im EM-Halbfinale - Damen gescheitert

Köln (SID) - Die deutschen Tischtennis-Herren haben bei der Team-EM in Nantes das Halbfinale erreicht und damit bereits eine Medaille sicher. Die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf gewann gegen die an Nummer fünf gesetzten Slowenen klar mit 3:0. In der Vorschlussrunde trifft der Titelverteidiger auf den Gastgeber und dreimaligen Europameister Frankreich.

Tischtennis-Herren im EM-Halbfinale: Dimitrij Ovtcharov © SID

Ausgeschieden sind dagegen überraschend die deutschen Damen. Das Team von Bundestrainerin Jie Schöpp unterlag Portugal 2:3 und blieb damit erstmals seit 2011 in einem EM-Mannschaftswettbewerb ohne Edelmetall.

Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) brachte die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) durch einen hart umkämpften 3:2-Sieg gegen Darko Jorgic in Führung. Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) hatte anschließend bei seinem 3:0 gegen Bojan Tokic deutlich weniger Mühe. Den Sieg perfekt machte der Saarbrücker Patrick Franziska durch ein 3:0 gegen Deni Kozul.

"Das war gefühlt kein einfaches Spiel für mich. Mein Gegner hat wirklich stark gespielt", sagte Boll. Konsequenz: "Ich muss ich mich weiter steigern."

Bei den Frauen enttäuschte vor allem Topspielerin Petrissa Solja (Langstadt), die ihre beiden Partien, darunter auch das entscheidende Einzel gegen Shao Jieni, verlor. "Wir sind natürlich erst einmal enttäuscht, da gibt es nichts zu diskutieren. Wir sind hierhin gefahren um das Turnier zu gewinnen", kommentierte Sportdirektor Richard Prause den misslungenen Griff nach dem achten EM-Gold für ein deutsches Damen-Team: "Portugal gehört aber nun auch zu den vier oder fünf Mannschaften, die auf einem Level spielen und den Titel holen können."