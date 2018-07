Tischtennis: Nordkoreanisches Team tritt in Südkorea an

Daejeon (SID) - Die sportliche Annäherung auf der koreanischen Halbinsel findet bei der Tischtennis-World-Tour ihre Fortsetzung. Ein nordkoreanisches Team wird beim Turnier im südkoreanischen Daejeon (17. bis 22. Juli) antreten. Das gab der Weltverband ITTF bekannt.

Nordkorea tritt bei bei der World-Tour in Südkorea an © SID

Nord- und Südkorea waren Anfang Mai in Halmstad/Schweden mit einem gemeinsamen Frauenteam im WM-Halbfinale angetreten. Auf das direkte Duell im Viertelfinale hatten beide Mannschaften verzichtet.

"Es macht uns stolz, dass die ITTF ein weiteres Zeichen für Frieden auf der koreanischen Halbinsel unterstützen kann", sagte der deutsche Verbandspräsident Thomas Weikert. Schon das gemeinsame Team bei der WM habe der Welt gezeigt, dass Länder an der Tischtennisplatte Frieden finden könnten.

Süd- und Nordkorea treten bei den bevorstehenden Asienspielen in Indonesien (18. August bis 2. September) in drei Sportarten (Kanu, Rudern, Basketball) mit gemeinsamen Teams an.