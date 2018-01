Tischtennis: Saarbrücken gewinnt erstes Champions-League-Duell mit Ochsenhausen

Ochsenhausen (SID) - Der 1. FC Saarbrücken hat im deutschen Duell der Tischtennis-Champions-League vorgelegt. Das Team um Patrick Franziska und Patrick Baum gewann ein spannendes Viertelfinal-Hinspiel am Freitagabend bei TTF Ochsenhausen mit 3:2 und darf auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Das Rückspiel steigt am 9. Februar in Saarbrücken.

Teilerfolg für Patrick Franziska und Saarbrücken © SID

Schon am Mittwoch hatte der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf um Rekordeuropameister Timo Boll einen klaren 3:0-Sieg im Hinspiel beim russischen Team UMMC Werchnjaja Pyschma eingefahren. Auch Titelverteidiger Fakel Orenburg mit dem Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov (Hameln) liegt nach dem 3:0 bei Roskilde Bordtennis aus Dänemark auf Halbfinalkurs.