Tischtennis-WM: Zittersieg für Boll und Co. zum Auftakt

Halmstad (SID) - Zittersieg für die deutschen Tischtennisspieler zum Auftakt der Team-WM im schwedischen Halmstad: Gegen Außenseiter Ägypten setzten sich Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Ruwen Filus nur mit 3:2 durch. Zuvor hatten die Frauen Brasilien beim 3:0 keine Chance gelassen, am Abend (20.00 Uhr) wartet auf die Olympiazweiten gegen Südkorea bereits die erste Standortbestimmung.

Timo Boll erreicht als erster Deutscher die zweite Runde © SID

Beim Männerteam von Bundestrainer Jörg Roßkopf gewann der zuletzt angeschlagene Ovtcharov (Hameln/Orenburg) sein Match gegen Khalid Assar in vier Sätzen. Ob die Entzündung am Oberschenkelhals, die den ehemaligen Weltranglistenersten zu einer vierwöchigen Zwangspause gezwungen hatte, ausgeheilt ist, wird sich allerdings erst im Turnierverlauf herausstellen.

Die weiteren Punkte gegen Ägypten holten Rekordeuropameister Boll (Düsseldorf) und Filus (Fulda) jeweils gegen Mohamed El-Beiali. Zuvor hatte Boll etwas überraschend gegen seinen zukünftigen Düsseldorfer Teamkollegen Omar Assar in fünf Sätzen verloren. Auch Filus unterlag dem ägyptischen Spitzenspieler. Die deutschen Männer sind in Halmstad noch vor Seriensieger China an Position eins gesetzt, das Ziel ist eine Medaille.

Die deutschen Spielerinnen peilen ohne die nicht spielberechtigten Han Ying und Shan Xiaona zunächst Platz drei in der Gruppe und damit die Qualifikation für das Achtelfinale an. Der Erfolg über Brasilien war der benötigte Pflichtsieg. Sabine Winter (Kolbermoor), Petrissa Solja (Berlin) und Nina Mittelham (Bad Driburg) holten die Punkte.

"Das war der bestmögliche Start ins Turnier - gerade das erste Spiel ist immer sehr wichtig für das Team", sagte Bundestrainerin Jie Schöpp: "Heute Abend gegen Südkorea wird es nicht so deutlich wie gerade gegen Brasilien."