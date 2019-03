Tischtennis: World Cup 2020 in Düsseldorf

Düsseldorf (SID) - Der World Cup der Herren im Tischtennis findet 2020 zum insgesamt vierten Mal in Deutschland statt. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Montag mitteilte, erhielt Düsseldorf vom Weltverband ITTF den Zuschlag für die Ausrichtung des Prestigeturniers im Olympiajahr. Der World Cup wird vom 16. bis 18. Oktober im ISS Dome stattfinden.

Der World Cup findet 2020 in Düsseldorf statt © SID

Das seit 1980 jährlich ausgetragene Einzelturnier mit dem Weltmeister und zahlreichen weiteren Top-Spielern fand 2010 in Magdeburg, 2014 in Düsseldorf und 2016 in Saarbrücken bereits in Deutschland statt. "Nach der für uns so überaus erfolgreichen WM 2017 sind wir im kommenden Jahr endlich wieder mit einem echten Highlight in Düsseldorf", sagte DTTB-Präsident Michael Geiger.

Seine Bewerbung um die Weltmeisterschaften 2021 oder 2022 zog der DTTB nach Prüfung der neuen Anforderungskriterien dagegen zurück. Der Weltverband ITTF will das Turnier künftig über einen längeren Zeitraum austragen lassen. Für den Ausrichter bedeutet dies eine deutlich teurere Hallenmiete und entsprechend höhere Personalkosten. "Für uns und unsere Partner am Austragungsort würde das Kosten und Risiko in die Höhe schnellen lassen", sagte Geiger. Eine WM in Deutschland bleibe für den DTTB aber weiter auf der Agenda.