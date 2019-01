Tisserand-Einsatz für den VfL Wolfsburg fraglich

Wolfsburg (SID) - Hinter dem Einsatz von Marcel Tisserand für den VfL Wolfsburg im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen steht weiterhin ein Fragezeichen. "Es ist noch fraglich, ob er im Kader stehen kann", sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag. Der Franzose hat sich im Training zwei Risswunden im Gesicht zugezogen.

Kam diese Saison erst auf vier Spiele: Marcel Tisserand © SID

Definitiv keine personelle Option für die Partie gegen den Bundesliga-Zehnten ist Josuha Guilavogui. Der Kapitän der Niedersachsen hat eine Oberschenkelzerrung noch nicht vollständig auskuriert.

Die OP am linken Fuß von Mittelfeldspieler Ignacio Camacho in Basel ist ohne Komplikationen verlaufen. Der 28-Jährige wird noch bis Samstag in der Klinik bleiben und anschließend seine Reha beginnen.