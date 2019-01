Titel erfolgreich verteidigt: Burghausen erneut Ringer-Meister

Burghausen (SID) - Die Ringer von Wacker Burghausen haben den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters erfolgreich verteidigt. Nach dem 14:13 im Hinkampf bei den Red Devils Heilbronn setzten sich die Oberbayern auch im Rückkampf mit 12:9 durch.

Wacker Burghausen feiert den nächsten Meistertitel © SID

"Ich bin überglücklich. Vor drei Jahren haben wir noch in der 2. Liga gerungen, jetzt sind wir zum zweiten Mal deutscher Meister geworden. Das ist unglaublich", sagte Trainer Matthias Maasch nach dem Erfolg vor 1200 Zuschauern.

Der Heilbronner Star Frank Stäbler trauerte dem verpassten Titelgewinn nicht lange hinterher. "Es war eine grandiose Veranstaltung", sagte der dreimalige Weltmeister: "Die 1200 Leute hier in der Halle, aber auch die vielen Fans zu Hause, die den Livestream verfolgten, haben gesehen, was wir für eine schöne Sportart präsentieren. Glückwunsch an Burghausen – aber wir kommen wieder."