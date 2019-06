Titel verpasst: Karateka Horne holt Bronze in Minsk

Minsk (SID) - Karateka Jonathan Horne (Kaiserslautern) hat die anvisierte Goldmedaille bei den Europaspielen in Minsk verpasst. Der Welt- und Europameister, der in der weißrussischen Hauptstadt einen großen Schritt in Richtung der Olympia-Qualifikation machen konnte, unterlag am Samstag im Kumite-Halbfinale der Gewichtsklasse über 84 kg dem Kroaten Andelo Kvesic und gewann damit Bronze.

Holte Bronze in Minsk: Jonathan Horne © SID

Zuvor hatte Ilja Smorguner das Podest nur knapp verpasst. In der Disziplin "Kata" verlor der Idsteiner das Duell mit Roman Hejdarow aus Aserbaidschan um den dritten Platz.