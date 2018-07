Titelanwärter Gary Paffett feiert 23. DTM-Sieg

Zandvoort (SID) - Der Brite Gary Paffett hat das neunte Saisonrennen der DTM in Zandvoort gewonnen und seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Paffett siegte am Samstag vor seinen drei Mercedes-Markenkollegen Paul Di Resta (Schottland), Lucas Auer (Österreich) und Pascal Wehrlein (Worndorf). Lokalmatador Robin Frijns belegte im Audi Platz fünf, die beiden BMW-Piloten Timo Glock (Wersau) und Marco Wittmann (Fürth) folgten auf den Rängen sechs und sieben.

Gary Paffett baut durch DTM-Sieg seine Führung aus © SID

"Das war überragend, danke an das gesamte Team. Die Taktik, der Boxenstopp. Alles war perfekt", schrie Paffett in den Boxenfunk. Der Brite liegt in der Gesamtwertung mit nun 127 Punkten vor Di Resta (106 Punkte) und Glock (100). Am Sonntag (13.30 Uhr/Sat.1) folgt der nächste Lauf auf dem anspruchsvollen Kurs an der niederländischen Nordseeküste.

Paffett, Champion von 2005, feierte seinen insgesamt 23. DTM-Sieg und zog in der ewigen Bestenliste der Tourenwagenserie mit dem ehemaligen Audi-Fahrer Mattias Ekström (Schweden) gleich. "Das hätte ich nie für möglich gehalten", sagte Paffett. Erfolgreicher waren nur Klaus Ludwig (37 Siege) und Bernd Schneider (43).