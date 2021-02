Titelkandidaten Flensburg und Kiel nur remis - Löwen-Sieg in Berlin

Köln (SID) - Die Siegesserie von Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga ist gerissen. Die Norddeutschen mussten sich nach sechs Erfolgen nacheinander in eigener Halle mit einem 27:27 (14:12) gegen den TBV Lemgo Lippe begnügen.

Flensburg kommt gegen Lemgo nicht über ein Remis hinaus © SID

Hinter Flensburg (30:4 Zähler), das seine zweite Saisonniederlage erst in der Schlussminute verhindern konnte, rückten die Rhein-Neckar Löwen (25:9) nach ihrem klaren 29:23 (18:11)-Erfolg im Topspiel bei den Füchsen Berlin am Hauptstadt-Team (23:11) vorbei auf den zweiten Rang vor. Berlin fiel auch noch hinter Titelverteidiger THW Kiel (23:3) zurück, der in seinem ersten Spiel nach 14-tägiger Quarantäne mit 24:24 (11:14) gegen den SC Magdeburg jedoch auch nicht über ein Remis hinauskam.

Im Tabellenkeller gab Rückkehrer TuSEM Essen die Rote Laterne des Schlusslichts durch ein 26:25 (11:10) bei den Eulen Ludwigshafen an Mitaufsteiger HSC Coburg ab.

Im Topspiel des Tages in Berlin war Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit acht Toren bester Schütze der Löwen. Bei den Gastgebern war der dänische Rechtsaußen Hans Lindberg mit vier Treffern erfolgreichster Werfer.