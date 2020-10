Titelverteidiger Bayern München startet zu Hause gegen Atletico in Champions League

Köln (SID) - Champions-League-Sieger Bayern München startet am 21. Oktober mit einem Heimspiel gegen Atletico Madrid in seine Mission Titelverteidigung. Das teilte die UEFA am Freitagabend mit. Vizemeister Borussia Dortmund und RB Leipzig nehmen einen Tag zuvor als erste deutsche Teams ihre ersten Aufgaben in der Königsklasse in Angriff. Der BVB tritt bei Lazio Rom an, Leipzig empfängt Istanbul Basaksehir. Borussia Mönchengladbach gastiert am 21. Oktober bei Inter Mailand.

Die Gruppenphase der Champions League soll nach den Planungen der Europäischen Fußball-Union am 9. Dezember enden, das Finale soll am 29. Mai in Istanbul angepfiffen werden. In diesem Jahr hatte sich Bayern München wegen der Corona-Pandemie in einem Finalturnier in Lissabon durchsetzen müssen.