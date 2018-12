Titelverteidiger Cross bei der Darts-WM im Achtelfinale

London (SID) - Titelverteidiger Rob Cross hat bei der Darts-WM in London das Achtelfinale erreicht. Der 28-jährige Engländer gewann gegen den Spanier Cristo Reyes mit 4:0. Max Hopp (Idstein) war am Samstagabend als letzter deutscher Teilnehmer in Runde drei ausgeschieden.