Titelverteidiger Real auf Viertelfinal-Kurs

Amsterdam (SID) - Real Madrid hat weiter gute Chancen auf den vierten Champions-League-Titel in Serie. Der spanische Fußball-Rekordmeister setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam 2:1 (0:0) durch und kann im Rückspiel am 5. März im heimischen Estadio Santiago Bernabeu den neunten Viertelfinal-Einzug in Serie klarmachen.

Karim Benzema bringt Real Madrid in Führung © SID

Karim Benzema (60.) und Joker Marco Asensio (87.) trafen für die Spanier, bei denen 2014er-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf stand. Hakim Ziyech (75.) glich zwischenzeitlich für Amsterdam aus.