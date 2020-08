Titelverteidigerin Andreescu sagt US-Open-Teilnahme ab

Montréal (SID) - Auch Titelverteidigerin Bianca Andreescu wird nicht an den US Open teilnehmen. Die 20-jährige Kanadierin gab als Grund für ihre Absage die mangelnde Vorbereitung auf das Tennis-Event wegen der Corona-Pandemie an. Damit wird das Grand-Slam-Turnier, das am 31. August beginnt, ohne die letztjährigen Gewinner stattfinden, da auch Rafael Nadal auf eine Teilnahme verzichtet.

Andreescu wird ihren US-Open-Titel nicht verteidigen © SID

Andreescu hatte im vergangenen Jahr im Finale Superstar Serena Williams bezwungen. Sie wolle sich auf ihre Fitness konzentrieren und erst dann auf den Court zurückkehren, wenn sie in der Lage sei, ihr bestes Tennis zu spielen, so die Weltranglistensechste.

Zuvor hatten bereits die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien), Julia Görges (Bad Oldesloe), die Weltranglistenfünfte Elina Switolina aus der Ukraine, die nur zwei Positionen hinter ihr geführte Kiki Bertens aus den Niederlanden sowie die Russin Swetlana Kusnezowa für die Frauenkonkurrenz abgesagt.

Bei den Männern fehlt neben dem 19-maligen Grand-Slam-Sieger Nadal (Spanien) auch der Schweizer Roger Federer. Novak Djokovic (Serbien) hingegen entschied sich ebenso für eine Teilnahme wie die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev (Hamburg).