Titelverteidigerin Andreescu sagt für US Open zu

Köln (SID) - Nach Serena Williams hat auch Titelverteidigerin Bianca Andreescu ihre Zusage für die US Open (31. August bis 13. September) gegeben. Die 20-jährige Kanadierin erklärte, sie habe "keine Zweifel, dass die USTA den besten Plan entworfen hat, um unsere Sicherheit zu ermöglichen". Im vergangenen Jahr hatte Andreescu im Finale in Flushing Meadows gegen Williams ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen.

Bianca Andreescu will Titel in New York verteidigen