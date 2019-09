Titelverteidigerin Schippers sagt 200-m-Start ab

Doha (SID) - Titelverteidigerin Dafne Schippers hat ihren Start über 200 m bei der Leichtathletik-WM in Doha abgesagt. Die 27 Jahre alte Niederländerin laboriert an einer im 100-m-Halbfinale am Sonntag zugezogenen Verletzung und tritt deshalb nicht zum Vorlauf über die doppelte Distanz am Montag (16.05 Uhr MESZ) an.

Dafne Schippers muss verletzt kürzer treten © SID

Schippers, die 2015 und 2017 den WM-Titel über 200 m geholt hatte, war am Samstag noch ins Sprintfinale eingezogen, dort aber nicht mehr angetreten.