Titelverteidigerin Siegemund scheitert in Stuttgart im Achtelfinale

Stuttgart (SID) - Titelverteidigerin Laura Siegemund (Metzingen) ist beim WTA-Turnier in Stuttgart im Achtelfinale ausgeschieden. Die 30-Jährige verlor am Donnerstag trotz einer kämpferisch ansprechenden Leistung gegen die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe 4:6, 6:4, 3:6. Damit ist Angelique Kerber die letzte im Wettbewerb verbliebene von insgesamt fünf gestarteten Deutschen bei dem mit 816.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier.

Laura Siegemund wird ihren Titel nicht verteidigen © SID

Siegemund hatte gegen die Weltranglisten-16. Vandeweghe gut ins Spiel gefunden. Die fast einjährige Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses war der Vorjahressiegerin zu Beginn kaum noch anzumerken. Doch Mitte des ersten Satzes übernahm US-Open-Halbfinalistin Vandeweghe die Initiative und entschied den ersten Satz verdient für sich.

Im zweiten Durchgang kämpfte sich Siegemund zurück ins Match, war plötzlich wieder die aktivere Spielerin. Weil Vandeweghes Fehlerquote zudem massiv anstieg, schaffte die Lokalmatadorin den Ausgleich. Im dritten Satz änderten sich die Kräfteverhältnisse allerdings wieder. Siegemund konnte den Druck nicht hoch genug halten und musste sich nach 2:27 Stunden letztlich geschlagen geben.

Die nunmehr letzte deutsche Hoffnungsträgerin Kerber hatte am Mittwoch in Runde eins gegen Petra Kvitova eindrucksvoll Revanche für ihre Pleite im Fed Cup genommen und ihr erneutes Duell mit der Tschechin 6:3, 6:2 gewonnen. In der Runde der letzten 16 trifft die frühere Weltranglistenerste aus Kiel am Abend auf die Estin Anett Kontaveit.

Die deutsche Nummer eins Julia Görges (Bad Oldesloe) war dagegen wie auch Carina Witthöft (Hamburg) und Antonia Lottner (Düsseldorf) bereits an ihrer Auftaktrunde gescheitert. Zum Favoritenkreis im hochkarätigen Starterfeld zählen unter anderem die Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) und Wimbledonchampion Garbine Muguruza (Spanien).