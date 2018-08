Titelverteidigerin Stephens kämpft sich in die dritte Runde der US Open

New York (SID) - Titelverteidigerin Sloane Stephens hat sich erfolgreich gegen das frühe Aus bei den US Open gestemmt und ist in der Nachmittagshitze von New York nach 2:46 Stunden Spielzeit in die dritte Runde eingezogen. Die 25 Jahre alte Amerikanerin setzte sich gegen Qualifikantin Anhelina Kalinina aus der Ukraine 4:6, 7:5, 6:2 durch.

Sloane Stephens kämpft sich in Runde drei der US Open © SID

Am Freitag spielt Stephens gegen die zweimalige Finalistin Wiktoria Asarenka um den Einzug ins Achtelfinale. Die frühere Weltranglistenerste aus Weißrussland gewann ihr zweites Match in Flushing Meadows im Eiltempo mit 6:1, 6:2 gegen Daria Gavrilova (Australien).