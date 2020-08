Tobias Schweinsteiger wird Co-Trainer beim Club

Nürnberg (SID) - Robert Klauß, neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, erhält prominente Verstärkung. Zum Trainingsauftakt am Donnerstag gab der Club unter anderem die Verpflichtung von Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer bekannt.

Tobias Schweinsteiger wechselt von Hamburg nach Nürnberg © SID

Der ältere Bruder von Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger war zuletzt Assistent von Trainer Dieter Hecking beim Hamburger SV. Hecking ist seit vergangener Woche Sportvorstand in Nürnberg.

Neu im Trainerteam sind außerdem Torwart-Trainer Dennis Neudahm (zuletzt TSG Hoffenheim II) und Athletik-Trainer Tobias Dippert (zuletzt Bayern München II). "Wir freuen uns, drei sehr gute Spezialtrainer in ihrem jeweiligen Bereich für uns gewonnen zu haben", teilte Hecking mit, "damit ist unser junges, dynamisches Trainerteam komplett." Klauß hat in Frank Steinmetz noch einen weiteren "Co", hinzu kommt Videoanalyst Maurizio Zoccola.