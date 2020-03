Tokio 2020: Arbeiten an allen permanenten Wettkampfstätten abgeschlossen

Tokio (SID) - In Tokio sind sämtliche permanenten Wettkampfstätten für die Olympischen Spiele (24. Juli bis 9. August) und für die Paralympics (25. August bis 6. September) rechtzeitig fertiggestellt worden. Trotz des Ausbruchs des Coronavirus blieben die Arbeiten im Plan.

Bei Olympia 2024 könnte es erstmals Breakdance geben © SID

Als letztes Venue wurde das Aquatics Center im Tatsumi Seaside Park übergeben. Dort finden die Wettkämpfe im Schwimmen, Wasserspringen und Synchronschwimmen statt. Die Kosten für die 15.000 Besucher fassende Arena betrugen rund 467 Millionen Euro. Die Bauarbeiten seien "wie vorgesehen Ende Februar abgeschlossen" worden, bestätigte das Organisationskomitee Tokio 2020.

Bereits Mitte Dezember wurde das neue Olympia Stadion eröffnet. Die vom Star-Architekten Kengo Kuma entworfene Arena mit 68.000 Plätzen wurde an der Stelle des Olympiastadions von 1964 erbaut und kostete rund 1,3 Milliarden Euro.

Trotz des sich weiter ausbreitenden Coronavirus will das Internationale Olympische Komitee (IOC) als Veranstalter der Spiele an dem bisherigen Zeitplan festhalten. In der Sitzung der IOC-Exekutive am Mittwoch in Lausanne seien die Themen Verlegung oder Absage nicht erörtert worden, hatte der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach gesagt.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus waren zuletzt mehrere Sportereignisse abgesagt worden. Mittlerweile sind 3100 Menschen an dem Virus verstorben und über 90.000 Personen in über 60 Ländern infiziert.