Tokio 2020: Eurosport erneut Medienpartner im Deutschen Haus

Düsseldorf (SID) - Der paneuropäische TV-Sender Eurosport und die Deutsche Sport Marketing (DSM) werden ihre Medienpartnerschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) fortführen. Das gab Susanne Aigner, Geschäftsführerin des Eurosport-Mutterhauses Discovery Deutschland, beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS am Mittwoch in Düsseldorf bekannt. Die Kooperation ermöglicht es Eurosport, wie schon bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang täglich live aus dem Deutschen Haus in Tokio zu senden.

Eurosport hat die TV-Rechte an der Bundesliga abgegeben © SID

Reck-Olympiasieger und Eurosport-Experte Fabian Hambüchen blickt gemeinsam mit Moderator Gerhard Leinauer täglich ab 17.00 Uhr aus dem Deutschen Haus auf die Höhepunkte des Tages zurück. Zudem bietet Eurosport erstmalig eine tägliche Live-Konferenz "Medal Zone" (6.00 bis 17.00 Uhr) mit den spannendsten Ereignissen und Entscheidungen. Alle Wettkämpfe werden live und ungekürzt auch über Digitalplattformen übertragen. "Unsere Vision ist das umfassendste Olympia-Erlebnis aller Zeiten", sagte Aigner, "wir wollen dafür sorgen, dass es die innovativsten Spiele aller Zeiten werden."

Eurosport zeigt dank Rechteinhaber Discovery als einzige Plattform jede Minute aller Wettbewerbe in der japanischen Hauptstadt live und on-demand. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen dank einer Sublizenzierung ebenfalls live aus Tokio.