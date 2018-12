Tokio 2020: Ottobock wieder Partner der Paralympics

Duderstadt (SID) - Das niedersächsische Unternehmen Ottobock wird auch bei den Paralympics 2020 in Tokio als Support-Partner fungieren. Die Einigung erfolgte passenderweise am Montag, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen. Professor Hans Georg Näder, der Vorsitzende von Ottobock, erklärte: "Die Partnerschaft ist eine natürliche Weiterentwicklung unseres Engagements in Asien und im paralympischen Sport."

Ottobock unterstützt Athleten bei den Paralympics 2020 © SID

Die in Duderstadt ansässige Firma Ottobock wird den Athleten zum 16. Mal seit der Premiere ihres Engagements 1988 bei den Sommerspielen in Seoul den technischen Service bereitstellen. Ein internationales Team von erfahrenen Orthopädietechnikern, Rollstuhlspezialisten und Schweißern wird alle Athleten kostenlos und unabhängig von ihrer Nationalität oder des verwendeten Hilfsmittels unterstützen.

Während der Paralympics vom 25. August bis 6. September 2020 wird ein 100-köpfiges Team von technischen Ottobock-Experten geschätzte 2000 Reparaturen durchführen, bei denen 18 Tonnen Ausrüstung und Maschinen sowie 15.000 Ersatzteile zum Einsatz kommen werden.