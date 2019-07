Tokio 2020 stellt Medaillen aus Edelschrott vor

Tokio (SID) - Gastgeber Tokio hat die Medaillen für die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr vorgestellt, die zum ersten Mal in der olympischen Geschichte zu 100 Prozent aus recyceltem Material hergestellt wurden. Verwertet wurden dafür unter anderem alte Handys, die von der japanischen Bevölkerung zwei Jahre lang in 18.000 Boxen landesweit gesammelt wurden.

Um diese Medaillen geht es bei Olympia in Tokio © SID

Aus 6,2 Millionen Handys konnten letztendlich 32 kg Gold, 3,5 Tonnen Silber und 2,2 Tonnen Bronze gewonnen werden, um 5000 olympische und paralympische Medaillen herzustellen. Die Medaillen bei den Sommerspielen 2016 in Rio enthielten auch Edelschrott, allerdings nicht zu einem so großen Anteil wie nun in Tokio.

Zu sehen ist auf der Vorderseite der Medaillen das traditionelle Design der Siegesgöttin, die Hinterseite kann seit den Spielen 1972 vom Gastgeber gestaltet werden. Tokio 2020 entschied sich für eine Variante, bei welcher der Kampf um Erfolg im Sport symbolisiert wird.