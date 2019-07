Tomczyk sicher: Motorrad-WM mindestens bis 2021 am Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal (SID) - Die Zukunft des deutschen Laufes zur Motorrad-WM auf dem Sachsenring ist offenbar über das laufende Jahr hinaus gesichert. "Wir konnten uns schon jetzt vorab verständigen, auch 2020 und 2021 weiterzumachen", sagte ADAC-Motorsportpräsident Hermann Tomczyk der Bild-Zeitung. Der ADAC richtet die Veranstaltung am kommenden Wochenende nach acht Jahren Pause wieder gemeinsam mit dem ADAC Sachsen aus.

Weiter Spektakel am Sachsenring © SID

Der ADAC, der den nicht an eine Strecke gebundenen Vertrag zum Deutschland-GP mit dem WM-Vermarkter Dorna geschlossen hat, löste die Sachsenring Rennstrecken Management GmbH (SRM) ab. Von 2012 bis 2018 hatte der Zusammenschluss der Kommunen rund um den Sachsenring den Grand Prix veranstaltet, dabei finanziell aber immer wieder in Schwierigkeiten gesteckt.

Laut Tomczyk sind einige Probleme beseitigt worden. "Wir haben hart gearbeitet, viele der Anlieger und Beteiligten vor Ort ziehen mit und unterstützen unser Konzept", sagte der 68-Jährige: "Es sind neue Ressourcen erschlossen, Auftragnehmer ausgetauscht und vor allem die Zahlen auf der Ausgabenseite verbessert worden."

Tomczyk hofft, dass der nach dem Rennen 2021 auslaufende Vertrag mit der Dorna verlängert werden kann. Ein Umzug an eine andere deutsche Strecke ist derzeit wohl kein Thema. "Wir müssen weiterhin noch viel tun, um den Grand Prix auch über 2021 hinaus am Sachsenring zu halten", so Tomczyk.