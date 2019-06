Tony Martin im Tour-Aufgebot von Jumbo-Visma, Roglic fehlt

Amsterdam (SID) - Der viermalige Zeitfahrweltmeister Tony Martin (Cottbus) steht vor seiner elften Teilnahme an der Tour de France. Das gab sein Team Jumbo-Visma bekannt, das knapp vier Wochen vor der Tour (6. bis 28. Juli) bereits sein achtköpfiges Aufgebot benannte. Demnach nicht dabei ist der Vorjahres-Vierte Primoz Roglic, der nach Platz drei beim Giro d'Italia eine Pause einlegt.

Vier Sekunden hinter dem Sieger: Tony Martin © SID

Auf den 21 Etappen durch Frankreich und Belgien wird Martin hauptsächlich als Helfer des niederländischen Topsprinters Dylan Groenewegen fungieren. Beim Mannschaftszeitfahren am zweiten Tag der Rundfahrt soll der fünfmalige Tour-Etappensieger zudem Klassementfahrer Steven Kruijswijk in eine gute Ausgangsposition im Kampf ums Podium bringen. Der Niederländer hatte die Tour im vergangenen Jahr als Gesamt-Fünfter beendet. Auf eigene Rechnung wird Martin beim nur leicht hügeligen Einzelzeitfahren am 19. Juli in Pau fahren dürfen.

Komplettiert wird Jumbo-Vismas Tour-Kader durch die Klassikerspezialisten Wout van Aert (Belgien) und Mike Teunissen (Niederlande), die Kletterer George Bennett (Neuseeland) und Laurens de Plus (Belgien) sowie den Norweger Amund Grendahl Jansen. Für den hochveranlagten van Aert sowie de Plus ist es die Tour-Premiere.