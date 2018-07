Tony Martin spekuliert auf Comeback bei Deutschland-Tour

Paris (SID) - Zeitfahr-Spezialist Tony Martin spekuliert nach seinem Wirbelbruch bei der 105. Tour de France auf ein Comeback bei der Neuauflage der Deutschland-Tour (23. bis 26. August). "Ich möchte nicht vorgreifen", sagte der 33-Jährige am Sonntag in einem Telefoninterview mit der ARD, "aber ich schiele auf die Deutschland-Tour." Der Wahl-Schweizer war während der achten Etappe der Frankreich-Rundfahrt unverschuldet schwer gestürzt und hatte das Rennen aufgeben müssen.

Tony Martin peilt den Start bei der Deutschland-Tour an © SID

"Mir geht es eigentlich relativ gut", sagte Martin und verwies auf eine Kontrolluntersuchung am Freitag, die ihm einen "positiven Heilungsverlauf" bescheinigte. In der kommende Woche werde er nach Absprache mit den Ärzten das Reha-Training aufnehmen und "eventuell in einer Woche wieder auf Rad steigen", wie Martin berichtete. Damit wäre für den gebürtigen Lausitzer auch ein Start bei der WM in Innsbruck (23. bis 30. September) eine denkbares Ziel.