Top-Favorit Alaphilippe gewinnt Mailand-Sanremo - Degenkolb ohne Chance

Sanremo (SID) - Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat den 110. Klassiker Mailand-Sanremo gewonnen. Alaphilippe setzte sich nach 291 Kilometern und fast sieben Fahrstunden auf der berühmten Via Roma an der ligurischen Küste durch. Die fünf deutschen Fahrer um den aussichtsreichen John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo) spielten im Kampf um den Sieg keine Rolle beim ersten Radsport-Monument in dieser Saison.

Radprofi Julian Alaphilippe fährt der Konkurrenz davon © SID

Top-Favorit Alaphilippe (26) sicherte sich den Erfolg nach einem kraftvollen Sprint aus einer Führungsgruppe. Der Profi aus der überragend starken Mannschaft Deceuninck-Quick Step gewann vor dem Belgier Oliver Naesen (AG2R) und dem Polen Michal Kwiatkowski (Sky). Auf Rang vier kam der dreimalige Weltmeister Peter Sagan aus dem deutschen Team Bora-hansgrohe, der Slowake muss weiter auf seinen ersten Erfolg bei der Primavera warten.

Degenkolb kam nach einer lange guten Vorstellung nicht mit der ersten Gruppe ins Ziel. TV-Aufnahmen ließen erahnen, dass er auf den letzten Kilometern in der Abfahrt vom Poggio ein technisches Problem an seinem Rad hatte. Es bleibt damit bei sieben deutschen Siegen bei der Classicissima, der bisher letzte gelang Degenkolb vor vier Jahren. Davor hatten Gerald Ciolek (2013), Erik Zabel (1997, 1998, 2000, 2001) und Rudi Altig (1968) triumphiert.