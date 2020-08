Top-Sprinter Lyles über Depressionen: "Es war noch nie so schwierig"

Paris (SID) - Der amerikanische Top-Sprinter Noah Lyles hat sich im Rahmen der Diamond League erneut zu seinen Depressionen geäußert. "Es war noch nie so schwierig", sagte der 200-Meter-Weltmeister am Mittwoch zwei Tage vor seinem Start beim Leichtathletik-Meeting in Monaco. Er leide seit seinem achten Lebensjahr darunter, im April sei es schlimmer geworden. "Man musste mit dem Coronavirus und der Verschiebung der Olympischen Spiele umgehen, dann kam die Black-Lives-Matter-Bewegung hinzu, die der letzte Nagel im Sarg war."

Noah Lyles äußerte sich erneut zu seinen Depressionen © SID

Anfang August hatte der 23-Jährige bekannt gegeben, dass er nun Antidepressiva nehme: "Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Seitdem kann ich ohne dunkle Wellen denken", schrieb er auf Twitter. Seine Mutter habe ihm gesagt, es sei an der Zeit Medikamente zu nehmen. Er habe eingewilligt, "weil alles, was ich tat und was bis dahin funktionierte, nicht mehr funktionierte." Lyles wird außerdem sportlich und persönlich von zwei Therapeuten betreut.