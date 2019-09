Top-Talent Seider zunächst in Detroits Farmteam

Köln (SID) - Verteidiger-Talent Moritz Seider wird zunächst nicht in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL für die Detroit Red Wings auflaufen. Wie der elfmalige Stanley-Cup-Sieger am Sonntag mitteilte, spielt der 18-Jährige zum Saisonbeginn in der unterklassigen AHL für Detroits Farmteam Grand Rapids Griffins.

Moritz Seider startet zunächst in der AHL © SID

Seider war im Draft an Position sechs gezogen worden, früher war aus deutscher Sicht nur sein Nationalmannschaftskollege Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) ausgewählt worden. Nach einer starken DEL-Saison beim Meister Adler Mannheim und bemerkenswerten Leistungen bei der WM in der Slowakei hatte sich Seider Chancen auf NHL-Einsätze ausgerechnet.

Die Saison beginnt für Detroit mit einem Doppelschlag am 5. und 6. Oktober gegen die Nashville Predators und die Dallas Stars.