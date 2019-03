Topstars fehlen beim Allstar-Spiel der BBL

Köln (SID) - Absagen von beiden Trainern und keine Topspieler aus München und Berlin: Das Allstar-Game der Basketball Bundesliga (BBL) verliert durch das Fehlen prominenter Akteure an Reiz. Neben den ursprünglich vorgesehenen Coaches Aito Garcia Reneses (Alba Berlin) und Frank Menz (Löwen Braunschweig) können auch die Profis von Double-Gewinner Bayern München und EuroCup-Halbfinalist Alba Berlin am Samstag in Trier (20.30 Uhr/MagentaSport) nicht auflaufen.

Fehlt beim BBL-Allstar-Game: Aito Garcia Reneses (r.) © SID

Bei den Münchnern ist der Grund die für den Montag angesetzte Bundesliga-Partie bei s.Oliver Würzburg. Garcia Reneses und Alba steht das EuroCup-Duell mit MoraBanc Andorra im Weg. Der frühere Bundestrainer Menz fehlt aus gesundheitlichen Gründen. Die neuen Coaches sind Mladen Drijencic (Team National/EWE Baskets Oldenburg) und der Spanier Pedro Calles (International/Rasta Vechta).