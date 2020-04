Torhüter-Legende Buffon verhandelt mit Juve über Vertragsverlängerung

Rom (SID) - Auch mit 42 Jahren will Italiens Torhüter-Legende Gianluigi Buffon weitermachen. Der Keeper des Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin hat Verhandlungen über eine Verlängerung seines bis Juni laufenden Vertrags um ein weiteres Jahr begonnen, berichtete Gazzetta dello Sport. Dabei sollte Buffon weiterhin 1,5 Millionen Euro pro Saison verdienen.

Gianluigi Buffon verhandelt mit Juventus Turin © SID

In Turin kam Buffon vor dem Meisterschaftsstopp wegen der Corona-Pandemie als zweiter Torwart hinter Wojciech Szczesny immer wieder zum Einsatz. Der Weltmeister von 2006 hat in seiner Karriere 647 Spiele in der Serie A bestritten, genauso viele wie AC Mailands Vereinsikone Paolo Maldini.