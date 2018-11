Torhüter trifft zum 3:3 gegen Podolski-Klub Kobe

Tokio (SID) - Der 2014er-Weltmeister Lukas Podolski hat in der 14. Minute der Nachspielzeit den Sieg mit Vissel Kobe in der japanischen J-League noch aus der Hand gegeben - durch einen Treffer von Torwart Yuji Rokutan von Shimizu S-Pulse. Trotzdem hat Vissel den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Podolski verlor mit Vissel Kobe gegen Urawa Red Diamonds © SID

Kobe hatte bis zur 89. Minute noch 3:1 geführt, Podolski spielte komplett durch. Der Keeper des Gegners war in der turbulenten Schlussphase per Kopf erfolgreich gewesen. Aufgrund von Verletzungsunterbrechungen musste so lange nachgespielt werden.

Aufseiten von Vissel flogen noch zwei Spieler per Gelb-Roter Karte vom Platz. In der hektischen Schlussphase gab es mehrfach heftige Auseinandersetzungen zwischen den Spielern beider Teams, auch Podolski sah man im Clinch.

In der Tabelle belegt der Podolski-Klub mit 42 Punkte den elften Rang unter 18 Team in der J-League.