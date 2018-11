Torhüterin Schult fehlt DFB-Team - Berger und Schlüter nachnominiert

Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss in den anstehenden Länderspielen am Samstag (16.00 Uhr/ARD) gegen Italien und am darauffolgenden Dienstag gegen Spanien auf Stammkeeperin Almuth Schult verzichten. Die 27-Jährige vom Double-Sieger VfL Wolfsburg hat sich am Sprunggelenk verletzt. Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte dafür in Ann-Katrin Berger (Birmingham City LFC) und Carina Schlüter (SC Sand) gleich zwei Torhüterinnen nach.

Almuth Schult fällt gegen Italien und Spanien aus © SID

Während Schlüter (21) bereits ein Länderspiel absolviert hat, ist es für Berger (28) die erste Berufung ins Nationalteam. Die DFB-Frauen beginnen am Mittwoch die Vorbereitung auf die beiden letzten Partien 2018. Es sind zugleich die letzten Spiele unter der Leitung von Hrubesch, im neuen Jahr übernimmt Martina Voss-Tecklenburg das Amt.