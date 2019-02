Torjäger Kane vor Comeback bei Tottenham

London (SID) - WM-Torschützenkönig Harry Kane steht vor seinem Comeback beim englischen Topklub Tottenham Hotspur. Der 25-Jährige ist nach seiner Mitte Januar erlittenen Knöchelverletzung früher als erwartet ins Training des Tabellendritten der Premier League zurückgekehrt und könnte schon am Samstag im Spiel beim FC Burnley wieder dem Kader angehören.

Harry Kane steht bei den Spurs vor seinem Comeback © SID

"Toll, wieder bei meinem Team zu sein", twitterte Kane am Mittwoch. Auch ohne den Torjäger haben die Spurs alle ihre vier Ligaspiele und das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund (3:0) gewonnen. Beim Rückspiel in Dortmund am 5. März kann Kane wieder mitwirken.