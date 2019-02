Torjäger Plea will bei Gladbach bleiben

Mönchengladbach (SID) - Torjäger Alassane Plea will auch kommende Saison für Borussia Mönchengladbach auflaufen. "Ich will bei Borussia bleiben und nicht nach einem Jahr wieder verschwinden", sagte der Franzose im Sport1-Interview und fügte an: "Es ist ein sehr gutes Projekt, das momentan bei Borussia läuft - und das soll nächstes Jahr weitergehen."

Plea kommt bereits auf zehn Saisontore für die Borussia © SID

Der 25-Jährige, der zu Saisonbeginn für die Gladbacher Rekordsumme von 23 Millionen Euro aus Nizza an den Niederrhein gewechselt war, hat einen Vertrag bis 2023. Zuletzt hatte der chinesische Klub Dalian Yifang angeblich 50 Millionen Euro für Plea geboten. Mit zehn Treffern liegt Plea derzeit auf Rang sieben der Bundesliga-Torjägerliste.

Passend dazu erklärte Nationalspieler Matthias Ginter (25), dass die Borussia "keine Durchgangsstation" für Stars sei. "Ganz im Gegenteil: Der Verein hat ungeheures Potenzial", sagte der 2014er-Weltmeister im Interview mit Goal und Spox. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, die Borussia müsse neben Plea auch Stars wie Thorgan Hazard ziehen lassen.

"Das Umfeld und die Fans sind überragend. Man sieht ja, dass unser Stadion immer voll ist und wir auch auswärts toll unterstützt werden. Auch die Struktur innerhalb des Kaders stimmt. Deshalb glaube ich, dass die Borussia im Gesamtpaket ein sehr reizvoller Klub ist", sagte der Innenverteidiger.