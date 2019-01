Torjubel des Tages: Marvin Ducksch (Fortuna Düsseldorf)

Augsburg (SID) - Marvin Ducksch ging auf die Knie und krabbelte - Teamkollege Kevin Stöger half dem Torschützen wieder auf die Beine. Der Stürmer zelebrierte seinen ersten Saisontreffer in der Fußball-Bundesliga im Fortnite-Stil - "das kuriose Videospiel, das ja jeder kennt", sagte der 24-Jährige mit einem Lächeln nach dem 2:1 (1:0) von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf im Kellerduell beim FC Augsburg.

Marvin Ducksch (rechts) jubelt mit seinen Teamkollegen © SID

"Ne", antwortete ein Journalist, "dafür bin ich zu alt." Also musste Ducksch seinen Jubel erklären: "Das Spiel haben wir auf der Playstation oft zusammen gespielt. Ich wurde immer als Erster niedergestreckt und Stögi musste mich immer wiederbeleben."

Seinen bis dato einzigen Bundesligatreffer hatte Ducksch am 19. Oktober 2014 im Trikot des SC Paderborn erzielt, zuletzt musste er sieben Spiele in Folge ohne Einsatzminute auf der Bank verbringen. Nach guten Trainingsleistungen in der Winterpause wurde der Zweitliga-Torschützenkönig von Trainer Friedhelm Funkel mit der Startaufstellung belohnt.

Der Kopfballtreffer in Augsburg - eine Art persönliche Auferstehung. "Ich hoffe, dass damit der Knoten geplatzt ist", sagte Ducksch: "Ich bin jetzt wiederbelebt."