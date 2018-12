Torwart Wolf wieder im Fortuna-Mannschaftstraining

Düsseldorf (SID) - Torwart Raphael Wolf ist nach rund dreimonatiger Verletzungspause am Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf zurückgekehrt. Der 30-Jährige, der nach dem Aufstieg im Sommer seinen Stammplatz an Michael Rensing (34) verloren hatte, war wegen eines entzündeten Nervs im Nackenbereich seit dem vierten Spieltag außer Gefecht.