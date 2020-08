Torwarttrainer Köpke: Duell zwischen ter Stegen und Neuer erhöht die "Brisanz"

Köln (SID) - Andreas Köpke, Torwarttrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, blickt dem Duell von Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen in der Champions League mit Spannung entgegen. "Das ist ein vorweggenommenes Finale. Dass unsere beiden deutschen Toptorhüter aufeinandertreffen, erhöht noch mal die ohnehin große Brisanz des Spiels", sagte Köpke im Sportbuzzer-Interview über das Viertelfinale zwischen Bayern München und dem FC Barcelona am Freitag (21.00 Uhr/Sky).

Köpke (r.) ist auf das Duell gespannt © SID

Beide Torhüter seien "für den Ausgang des Duells von entscheidender Bedeutung", sagte Köpke: "Um die Champions League zu gewinnen, braucht man einen Toptorwart in der besten Verfassung." Ter Stegen, in der Nationalmannschaft Nummer zwei hinter Bayern-Keeper Neuer, hatte im Herbst 2019 offen seine Ambitionen auf den Platz im Tor des DFB-Teams bekundet. Laut Köpke sei er "einer der besten Torhüter der Welt, aber in der Nationalmannschaft kommt er nicht zum Zug. Doch seine Zeit wird kommen."

Die Nationalmannschaft könne froh sein, über solche "Toptorleute" zu verfügen, auch wenn "wir nicht jedem gerecht werden können, wenn es um die Spielanteile geht", sagte Köpke. Für ter Stegen sei dies "sicher eine brutale Situation", der Barca-Torhüter sowie Neuer würden allerdings "hochprofessionell" damit umgehen.