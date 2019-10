Tottenham: Weltmeister-Keeper Lloris nach Patzer schwer verletzt ausgewechselt

Brighton (SID) - Erst die 2:7-Klatsche gegen Bayern München, jetzt auch noch die schwere Verletzung von Weltmeister-Torwart Hugo Lloris: Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur macht derzeit eine sehr schwierige Phase durch. Vier Tage nach der Heimpleite gegen den deutschen Meister in der Champions League mussten die Londoner beim 0:3 (0:2) in der Premier League bei Brighton & Hove Albion den frühzeitigen verletzungsbedingten Ausfall des 32 Jahre alten französischen Keepers Lloris verkraften.

Hugo Lloris verletzt sich schwer © SID

In der vierten Minuten verletzte sich der Schlussmann, nachdem er eine eher harmlose Flanke nicht über die Latte fausten konnte und Neal Maupay das Führungstor für die Gastgeber ermöglichte. Lloris stürzte hinter der Torlinie und verletzte sich so schwer am linken Ellbogen, dass er ausgewechselt werden musste und Sauerstoff verabreicht bekam. Aaron Connolly (33./65.) sorgte für die Entscheidung zugunsten des Außenseiters aus Brighton.

Lloris dürfte in den bevorstehenden EM-Qualifikationsspielen der Equipe Tricolore gegen Island und die Türkei ausfallen.