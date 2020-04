Tottenham bestätigt: Son absolviert Militärdienst in Südkorea

Köln (SID) - Starstürmer Heung-Min Son vom englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur wird in seiner Heimat Südkorea seine dreiwöchige Grundausbildung beim Militär absolvieren. Das bestätigten die Spurs am Montag offiziell. Der frühere Bundesligaspieler war während der Spielpause in der Premier League aufgrund der Coronakrise in seine Heimat gereist und befindet sich dort derzeit in obligatorischer Quarantäne.

Heung-Min Son von Tottenham Hotspur © SID

Körperlich laboriert Son noch immer an den Folgen eines Armbruches, den er am 16. Februar im Spiel gegen Aston Villa erlitten hatte. Der 27-Jährige soll nach südkoreanischen Medienangaben am 20. April mit der Ausbildung beginnen, Tottenham teilte mit, seine Rückkehr werde im Mai erwartet. Die Premier League pausiert derzeit auf unbestimmte Zeit.

In Südkorea sind alle arbeitsfähigen Männer dazu verpflichtet, fast zwei Jahre lang Militärdienst zu leisten. Son war davon befreit worden, nachdem er mit der Nationalmannschaft 2018 die Asienspiele gewonnen hatte. Die dreiwöchige Grundausbildung sowie rund 500 Stunden gemeinnützige Arbeit muss er dennoch absolvieren.