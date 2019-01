Tottenham droht Ausfall von Kane

London (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub Tottenham Hotspur bangt rund einen Monat vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund um Stürmerstar Harry Kane. Der 25-Jährige verletzte sich am Sonntag kurz vor dem Abpfiff des Topspiels gegen Manchester United (0:1) bei einem Zusammenstoß mit den Verteidigern Phil Jones und Victor Lindelöf.

Verletzte sich in der Schlussphase: Harry Kane © SID

"Harry hat sich den Knöchel verdreht", sagte Tottenhams Teammanager Mauricio Pochettino. "Er hat was abbekommen, und wir müssen nun abwarten. Ich hoffe natürlich, dass es kein großes Problem ist." Noch am Montag soll der englische Nationalspieler untersucht werden.

Schon in der vergangenen Saison musste Kane wegen einer Knöchelverletzung zehn Spiele pausieren. Tottenham empfängt den BVB am 13. Februar im Wembley-Stadion, am 5. März steigt das Rückspiel beim Tabellenführer der Bundesliga.