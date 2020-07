Tottenham gewinnt London-Derby gegen Arsenal

Köln (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub Tottenham Hotspur hat das prestigeträchtige Nord-London-Derby gegen den FC Arsenal für sich entschieden und darf weiter auf die Europapokal-Teilnahme in der kommenden Saison hoffen. Die Spurs von Teammanager Jose Mourinho setzten sich am 35. Spieltag der Premier League an der White Hart Lane 2:1 (1:1) durch und zogen am Lokalrivalen vorbei auf Rang acht. Bei Arsenal stand Mesut Özil erneut nicht im Kader.

Son traf bei Tottenhams Sieg im Derby gegen Arsenal © SID

Der französische Stürmer Alexandre Lacazette (16.) brachte die Gunners von Teammanager Mikel Arteta in Führung. Nur drei Minuten später glich der frühere Bundesligaprofi Heung-min Son aus. In der Schlussphase sorgte Toby Alderweireld (81.) per Kopf nach Ecke für den Siegtreffer. Bei Arsenal stand 2014er-Weltmeister Shkodran Mustafi in der Startelf, Mesut Özil fehlte wegen Rückenproblemen.