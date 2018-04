Tottenham macht Druck auf Liverpool

London (SID) - Tottenham Hotspur hat im Kampf um Platz drei in der englischen Fußball-Premier-League den Druck auf Teammanager Jürgen Klopp und den FC Liverpool erhöht. Die Spurs setzten sich am Montagabend 2:0 (1:0) gegen den FC Watford durch und rückten mit 71 Punkten bis auf einen Zähler an Liverpool heran.

27. Saisontor: Harry Kane trifft auch gegen Watford © SID

Zudem hat Tottenham noch drei ausstehende Spiele, die Reds dürfen nur noch zweimal ran. Liverpool war am Samstag nicht über ein 0:0 gegen Stoke City hinausgekommen. Platz drei wie Platz vier bedeuten aber jeweils die direkte Qualifikation für die Champions League.

Die englischen Nationalspieler Dele Alli (16.) und Harry Kane (48.) trafen für Tottenham. Kane erzielte sein 27. Saisontor, nur Liverpools Mohamed Salah (31) war in der laufenden Spielzeit erfolgreicher.